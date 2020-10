Der Husten eines an der Atemwegserkrankung Covid-19 erkrankten Patienten kann in geschlossenen Räumen ein Luftvolumen mit Sars-Cov-2-Viren kontaminieren, welches 23-mal so groß ist wie die ursprüngliche Hustenluft selbst. Das haben Physiker des American Institute of Physics (AIP) berechnet. Ihre Studie erschien in dem AIP-Fachjournal "Physics of fluid".