Ins Konzert gehen für die Wissenschaft - das ist doch mal was anderes. Durchgespielt werden verschiedene Szenarien. Mal dürfen die Probanden überall hingehen, mal sollen sie ihre Plätze nicht verlassen. Nur so können sich die Wissenschaftler hinterher ein genaues Bild machen. Übrigens: Jeder bekommt sein eigenes Desinfektionsmittel, versichert Projektleiter Moritz: "Wir haben das mit Fluoreszenzfarbstoff versetzt. Auf jeder Oberfläche, die die Probanden berühren, lagert sich so ein kleines bisschen Fluoreszenzfarbstoff ab. Da können wir im Nachgang dann sehen, welche Oberflächen sind besonders kritisch und was wurde häufig berührt in der Halle."