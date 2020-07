Können tausende Menschen live ein Konzert in einer Großraumhalle verfolgen, ohne sich mit Corona anzustecken? Unter welchen Bedingungen können große Events wieder stattfinden und trotzdem die Hygieneregeln zum Schutz vor der Pandemie eingehalten werden? Diese Fragen will das Universitätsklinikum Halle mit dem Forschungsprojekt " Restart-19 " beantworten.

Ein Team um den Infektologen Stefan Moritz will dazu am 22. August ein Großexperiment mit 4.000 Freiwilligen in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig durchführen. Die Besucher bekommen ein Konzert von Tim Bendzko, müssen dabei aber strenge Hygieneregeln beachten. Unter anderem sollen sie während der ganzen Veranstaltung FFP2-Atemschutzmasken tragen.