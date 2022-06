Die französisch-britische Pharmakooperation Sanofi und GSK arbeitet bereits seit Beginn der Pandemie an einem eigenen Impfstoff, der wie Nuvaxovid von Novavax ein sogenannter Protein-basierter Impfstoff ist. Im Februar hatten die Entwickler bereits auf Basis der Resultate ihrer klinischen Prüfung die Zulassung beantragt, die seitdem geprüft wird. Jetzt legen die Konzerne aber schon mit einer modifizierten Version nach, die als Booster gegen die Omikron-Variante eingesetzt werden könnte.

Die Booster-Version des Impfstoffs enthält neben einer ursprünglichen Variante des Spikeproteins von Sars-CoV-2 auch Spikeproteine der sogenannten Beta-Variante B.1.351, ist also ein sogenannter bivalenter Impfstoff. Beta war eine der ersten Immune-Escape-Varianten des Virus, die eine Reihe von Mutationen mit der aktuell dominanten Omikron-Variante gemeinsam hat.

Der Impfstoff wurde an insgesamt rund 23.000 Versuchspersonen getestet, bei mehr als 13.000 davon kam bereits der bivalente Booster-Impfstoff zum Einsatz. Laut Sanofi habe eine vollständige Impfung eine Schutzwirkung vor symptomatischer Ansteckung von insgesamt 64,7 Prozent innerhalb des Beobachtungszeitraums entfaltet. Wer zuvor bereits infiziert gewesen war, wurde durch die Impfung zu 75,1 Prozent geschützt. Wie bei allen Coronaimpfungen wird auch der Sanofi/GSK Impfstoff in zwei Dosen verabreicht, in einem Abstand von 22 Tagen.