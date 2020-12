In den USA hat die zuständige Food and Drug Administration (FDA) am 11. Dezember die vorläufige Zulassung für den Pfizer/Biontech-Impfstoff erteilt, der inzwischen unter dem Markennamen Cominarty vertrieben wird. Am 18. Dezember folgte die ebenfalls vorläufige Zulassung für den Stoff von Moderna. Damit sind in den USA aktuell zwei genbasierte Impfstoffe gegen Corona zugelassen.