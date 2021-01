Wenn sich die Patienten für eine Impfung entscheiden, empfiehlt die Stiko Ärzten, eine sehr feine Injektionskanüle zu verwenden und danach mindestens zwei Minuten starken Druck auf die Einstichstelle auszuüben. In Absprache mit dem behandelnden Arzt könnte es auch eine Möglichkeit sein, die Blutgerinnungsmedikamente für ein paar Tage vor der Impfung abzusetzen. Es gibt also Lösungen, auch für Patienten bei denen die Impfung nicht ganz so einfach ist.

Zwar haben wir in den Medien mehrfach von teilweise schweren allergischen Reaktionen auf Corona-Impfstoffe gehört, doch Michael Schäfer beruhigt: Diese Fälle seien sehr selten. Eine Studie zeigt, dass im Zeitraum vom 14 bis 23. Dezember in den USA fast 1.900.000 Personen geimpft wurden und es gab nur 21 Fälle von schweren allergischen Reaktionen. Michael Schäfer rät deshalb Menschen, die wissen, dass sie zu allergischen Reaktionen neigen, sich nur in einem Umfeld impfen zu lassen, in dem eine Notfallversorgung gewährleistet ist. Am wenigsten wissen wir bisher über die Langzeitfolgen der Corona-Impfstoffe, doch auch hier ist Michael Schäfer optimistisch, der an die Schweinegrippe 2009 erinnert: