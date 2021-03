"Test, Trace and isolate" – theoretisch ist das auch hierzulande die Strategie, mit der Deutschland aus dem Dauer-Lockdown herauskommen soll, noch bevor alle Erwachsenen geimpft sind. Die Idee: Jeder Bürger wird regelmäßig mit Schnelltests auf Corona überprüft, positiv getestete müssen in Quarantäne. Bislang ist das aber daran gescheitert, dass nicht genügend Tests vorhanden waren, so dass weder in Schulen noch anderswo konsequent getestet werden konnte. Deshalb befinden wir uns nun mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie.

Slowakei: Jede Schnelltestrunde brachte 50 Prozent weniger Neuinfektionen

Dass das ganz anders gehen kann, zeigt eine neue Studie in Science. Der Gesundheitsforscher Martin Pavelka und seine Kollegen haben das Vorgehen der Slowakei beobachtet und die Daten dort statistisch ausgewertet. Tschechiens ehemaliger Partnerstaat hat bereits im Herbst auf den massiven Einsatz von Antigen-Schnelltests gesetzt und in dabei an zwei Tagen Ende Oktober fast die gesamte Bevölkerung, also 3,3 von insgesamt vier Millionen Menschen getestet. Weitere Runden wurden dann in Landkreisen mit besonders hohen Fallzahlen durchgeführt. Ergebnis laut Pavelka und Kollegen: Jede Testrunde reduziert die Zahl der Neuinfektionen um 50 Prozent – und das obwohl Grundschulen und die meisten Arbeitsstätten geöffnet waren.

Massentests deutlich weniger schädlich als Lockdown