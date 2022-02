Corona Studie: Omikron-Subtyp BA.2 deutlich gefährlicher als BA.1

Für die Studie lagen nur 17 Proben von genesenen Menschen vor, die mit BA.1 infiziert waren, darunter nur drei von Ungeimpften. Bei ihnen konnte nur ansatzweise beobachtet, aber nicht statistisch signifikant nachgewiesen werden, was bei Hamstern und Mäusen eindeutig war: dass eine frühere Infektion mit BA.1 nicht vor einer weiteren Infektion mit BA.2 schützt. Das, so schreiben die Autoren, sollte in einer künftigen Untersuchung eingehend überprüft werden.

Wie im obigen Diagramm zu sehen, besagen die neuesten Zahlen, dass BA.2 in Kalenderwoche 5 (31. Januar bis 6. Februar) schon für 14,9 Prozent aller untersuchten positiven Proben in Deutschland verantwortlich war. Die Tendenz ist weiter steigend. Es ist davon auszugehen, dass BA.2 wie schon in mehreren Ländern der Welt auch in Deutschland bald vorherrschend sein wird.