Die Forscher vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo), dem Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie (MPI) und dem Klinikum Dortmund haben die Antikörperwerte von Genesenen fast ein Jahr lang immer wieder gemessen, dann die Reaktion auf zwei Impfungen beobachtet und diese Werte schließlich mit denen "nur" Geimpfter verglichen. Ergebnis: Die Antikörper der Genesenen hielten deutlich länger und nach der Impfung bildeten sie drei und vier Mal so viele Antikörper wie diejenigen ohne Infektion.

ELISA Test der Forschungsgruppe in Dortmund. Bildrechte: IfADo - Carsten Watzl

Durch ELISA-Tests (per Blutprobe) konnten die Wissenschaftlern bei allen Mitgliedern von Gruppe eins Antikörper feststellen, mit einer Ausnahme: Eine Person hatte keine Antikörper, dafür aber T-Zellen gegen das Virus. In den anderen beiden Gruppen wurden durch hohe Antikörperwerte jeweils zwei Personen gefunden, die wahrscheinlich eine nicht diagnostizierte Infektion hatten. Bei 22 Personen mit Antikörpern gegen das Virus führten die Forscher weitere Tests nach 150 und 300 Tagen durch.



Dabei zeigte sich: Die Antikörperwerte nahmen im Verlauf der Zeit zwar ab. Doch 16 Personen (73 Prozent) hatten auch über 300 Tage nach ihrer Genesung nach nachweisbare Antikörper. Bei 14 Personen konnte das Serum sogar das ursprüngliche Virus weiterhin neutralisieren. Anhand der Neutralisationstests konnten die Forschenden sogar ein sogenanntes Immunkorrelat bestimmen. Lagen die Antikörpertiter über 100 BAU/ml konnte das Serum die Viren noch neutralisieren. Darunter funktioniert das nicht mehr. BAU steht für Binding Antibody Units. Das ist eine Einheit, die von der WHO zum Bericht des Antikörpers in Sars-CoV-2 Studien empfohlen wird.