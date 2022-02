Hybride Superimmunität Booster Impfung für Genesene senkt Reinfektionsrisiko deutlich

Rund 56 Prozent der analysierten Patienten (83.356) hatten nach ihrer Infektion eine Impfung erhalten. Davon steckten sich 354 innerhalb des Studienzeitraums erneut an. (Das entsprach einer Tagesinzidenz von 2,46 Fällen pro 100.000 Einwohner). Von den 65.676 Personen, die sich nach der Infektion nicht hatten impfen lassen, erkrankten dagegen 2.168. (Das entsprach einer Tagesinzidenz von 10,21 Fällen pro 100.000 Einwohner). Die Impfung konnte das Risiko einer erneuten Ansteckung also um 75 Prozent reduzieren.

Am deutlichsten war der Unterschied bei der Gruppe der 16 bis 64 Jahre alten Erwachsenen. Hier ergab sich ein rechnerischer Schutz von 82 Prozent. Bei den über 65-Jährigen lag er mit 60 Prozent niedriger. Einschränkend muss zur Studie gesagt werden, dass sie vor dem Auftauchen der Omikron-Variante gemacht wurde. Omikron dürfte durch die Veränderungen am Spike-Protein auch geimpfte Genesene deutlich häufiger erneut infiziert haben. Andererseits ist zu vermuten, dass solche Reinfektionen in der Regel deutlich milder verlaufen als bei denjenigen ohne Booster.