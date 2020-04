Die Welt kennt die Erkrankung Covid-19 erst seit wenigen Monaten und die Lage entwickelt sich dynamisch: So auch bei der Kritik der Pathologie-Fachverbände an einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. In dieser Empfehlung hieß es: "Eine innere Leichenschau, Autopsien oder andere aerosolproduzierende Maßnahmen sollten vermieden werden."

Empfehlung des RKI wird geändert

Ich glaube, dass durch diese Flut von neuen Dingen, die mit dieser Corona-Epidemie und Pandemie einhergehen, vielleicht auch beim RKI ein bisschen überreagiert wurde. Prof. Dr. Gustavo Baretton – Uniklinik Dresden

Der Laborwert ist das Eine. Der Befund am Organ ist das Andere. Es muss nicht unbedingt immer zusammenpassen. Gerade bei solchen neuen Erkrankungen ist es ganz wichtig: Wie verhalten sich die Organe bei dieser Viruslast und was haben wir für Laborwerte? Wie passt das zusammen? Prof. Dr. Rüdiger Lessig

Erkenntnisse aus Obduktionen werden in Aachen gebündelt

Nur wenn Zusammenhänge und Ursachen bekannt sind, können Therapien entwickelt werden, erläutert Professor Baretton. Es gebe noch zahlreiche offene Fragen und bisher seien bundesweit verhältnismäßig wenige Obduktionen durchgeführt worden. In Dresden wurde Anfang der Woche der erste Covid-19-Todesfall obduziert.

Wir haben jetzt bei diesem ersten Fall auch festgestellt, dass eine sehr starke Herzbeutel-Entzündung mit beteiligt war. Der wurde eben erst am Montag obduziert. Das heißt die feingeweblichen Untersuchungen stehen noch aus. Prof. Dr. Gustavo Baretton – Uniklinik Dresden

Verschwörungstheorie über Zahl der Gestorbenen

Die Diskussion um Empfehlungen des RKI hat nicht nur Fachleute verwundert - und im Internet sogar die Verschwörungstheorie befeuert, dass die Anzahl der Verstorbenen viel zu hoch angegeben sei und die wahre Zahl verschleiert werde. Solche Vorwürfe weist der Hallenser Rechtsmediziner Lessig klar zurück:

Möglicherweise sind die Angaben zu den Verstorbenen etwas zu hoch. Aber das spielt aus meiner Sicht für die Epidemiologie nicht die entscheidende Rolle. Man muss schlicht und ergreifend von der Gefährlichkeit des Virus ausgehen – auch was die Todesfälle angeht. Prof. Dr. Rüdiger Lessig

Ob dann ein paar Todesfälle in der Statistik auftauchen, bei denen das Virus nicht die entscheidende Rolle gespielt hat, ist aus epidemiologischer Sicht zu vernachlässigen, ergänzt Lessig. Und auch Pathologie-Professor Baretton ärgern solche Verschwörungstheorien. Das meiste davon seien an den Haaren herbeigezogene Dinge: