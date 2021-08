Schlagzeilen wie diese machen die Runde: Corona-Lockerungen begünstigen schwere Infektionskrankheiten. Oder: Betten der Kinderkliniken füllen sich. Oder: Es ist gefährlicher als Covid-19. Wovon ist hier die Rede? Von einer Infektionskrankheit namens RSV – ausgesprochen: Respiratorisches Synzytial-Virus. Gemeint ist eine akute Atemwegserkrankung, die in unseren Breiten normalerweise im Winter registriert wird und nun aber – da die Masken zeitweilig gefallen sind – auch im Sommer auftritt.

Tobias Tenenbaum, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und Chefarzt der Kinderklinik am Sana-Klinikum Berlin-Lichtenberg: "Das sind Kinder, die dann mit Fieber, vermehrtem Husten oder auch verstärkter Atemnot in die Klinik kommen. Und wenn die dann relativ krank sind, müssen sie stationär aufgenommen werden und benötigen teils eben auch Sauerstoff." Einige bräuchten unter Umständen sogar eine Atemunterstützung, so Tenenbaum. Das heißt: "Sie brauchen auch mal eine Beatmung."