Es ist super spannend auch jetzt gerade zu sehen: Als wir damit angefangen haben vor, die erste Version, hatten wir vor zwei Wochen, da hatten wir Studien tatsächlich nur in China und wenn man jetzt die Entwicklung so sieht, wie in Europa immer mehr Studien durchgeführt werden, wie in den USA Studien durchgeführt werden, aber auch in ganz anderen Ländern, im Iran gibt es jetzt sehr viele Studien, also es ist sehr beeindruckend.

Benjamin Herfort, Geoinformatiker, Uni Heidelberg