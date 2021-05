Als die neuen mRNA-Impfstoffe gegen Corona auf den Markt kamen, wurden Befürchtungen laut: Können die Wirkstoffe, in deren Zentrum ein kleines Stück Erbinformation steht, unabsichtlich das menschliche Genom verändern, also unsere eigenen Erbinformationen, und so vielleicht Autoimmunerkrankungen auslösen? Diese Ängste konnten Wissenschaftler rasch entkräften. Nun zeigt sich allerdings: Möglicherweise kann das Virus selbst einen Teil seiner Erbinformation in die menschlichen Gene einschreiben. Darauf deutet eine neue Studie, die jetzt im Fachblatt PNAS erschienen ist.

Veränderung der Genoms könnte merkwürdige PCR-Testergebnisse erklären

Der Stammzellbiologe Rudolf Jaenisch und Richard Young, Experte für Genregulation, hatten Zellen von Menschen kultiviert, die eine Infektion mit Sars-CoV-2 durchgemacht hatten. Jaenisch und Young sequenzierten DNA aus diesen Zellen und fanden dabei Abschnitte, die offenbar aus Teilen der viralen RNA in DNA übersetzt und in das Genom eingebaut waren. An den Enden dieser Genabschnitte fanden sie Hinweise auf LINE-1, Sequenzen, die bei der Arbeit eines Enzyms namens Reverse Transkriptase entstehen, das RNA in DNA übersetzen und einbauen kann. Schätzungsweise bestehen rund 17 Prozent des menschlichen Erbguts aus Gensequenzen, die von Retroviren wie Sars-CoV-2 stammen, und die im Lauf der Evolution in unser Genom eingebaut wurden.

Grafik: Coronaviren bestehen aus einem RNA-Kern (praktisch die Bauanleitung, hier als Spirale im Inneren dargestellt), der von einer Hülle (hellblau) umgeben ist, die Oberflächenproteine (rot und blau) enthält. Die Spike-Proteine (dunkelblau) dienen der Anheftung und dem Eindringen in ihre Wirtszellen. Einmal in der Zelle angekommen, nutzen die Partikel die Zellmaschinerie, um weitere Kopien des Virus herzustellen. Bildrechte: IMAGO / Science Photo Library

Die gefundenen Gensequenzen – sogenannte Chimären – reichen offenbar nicht aus, um mit ihrer Hilfe neue Viren herzustellen. Ihr Vorhandensein im Genom könnte aber rätselhafte Ergebnisse von PCR-Tests erklären, bei denen Genesene positive Testergebnisse erhielten, obwohl bei der Analyse von Proben keinerlei Virenpartikel gefunden werden konnten. Der Test hätte in diesem Fall in den eingebrauten Sequenzen Viruserbgut erkannt.

Wissenschaftler streiten über die Ergebnisse

Andere Forscher äußerten sich allerdings zuvor skeptisch über die vorab als Preprint veröffentlichten Daten. Sie hielten die Faktenlage für zu schwach. "Ich hätte das an diesem Punkt nicht publiziert", sagte etwa Cedric Feschotte, der Experte für alte Viren-Erbgut-Sequenzen ist, dem Science Magazin. Weitere Kollegen vermuteten, es könnte es sich um Artefakte handeln, also um Daten, die versehentlich durch die Labormethoden selbst zustande gekommen sind. So könnten die DNA-Sequenzen mit den Coronavirus-Abschnitten erst bei der Laboranalyse entstanden sein.

In ihrem PNAS-Paper halten Jaenisch und Young jetzt dagegen, dass Artefakte nicht ausreichen würden, um die gefundenen Mengen von DNA mit Virussequenzen darin zu erklären. Zudem zeigten weitere Analysen, dass das Viruserbgut offenbar auf plausible Art in die menschliche DNA integriert worden sei. Offen ist allerdings, welche Konsequenzen das für Therapie und Gesundheit der Patienten aus den Erkenntnissen folgen. "Die klinischen oder biologischen Konsequenzen dieser Beobachtungen sind zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation", sagte Feschotte.