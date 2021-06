Im Fachmagazin Jama Oncology berichten Amos Stemer und Kollegen vom Davidoff Center in Petah Tikva, Israel, von den Ergebnissen einer im Februar und März durchgeführten klinischen Studie. Dabei erhielten 102 Krebspatienten im Alter von 56 bis 72 Jahren (57 Prozent Männer, am häufigsten waren Tumoren in Magen und Darm) und 78 gesunde Vergleichspatienten zwei Dosen des mRNA-Impfstoffs BNT162b ("Comirnaty"). Die Ärzte analysieren IgG-Antikörper im Blutserum frühestens zwölf Tage nach der zweiten Impfdosis.

Stemmer et.al.: Evaluation of Seropositivity Following BNT162b2 Messenger RNA Vaccination for SARS-CoV-2 in Patients Undergoing Treatment for Cancer, JAMA Oncology