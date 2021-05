Und dabei sei es laut Studie egal, ob man ein aktiver oder ehemaliger Langzeitraucher ist. Ausschlaggebend sei nur die kumulative Dosis, die in sogenannten Packungsjahren angegeben wird. Dabei handelt es sich um die durchschnittliche Anzahl der gerauchten Zigarettenpackungen pro Tag multipliziert mit der Dauer des Rauchens in Jahren. Ein weiterer guter Grund, endlich mit dem Rauchen aufzuhören. In Deutschland raucht ungefähr jeder vierte Erwachsene.

Generell gilt: Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko und der Rauchstopp daher immer die richtige Entscheidung. Deshalb unterstützt und motiviert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf dem Weg in eine rauchfreie Zukunft. Michaela Goecke, Leiterin des Referats Suchtprävention der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Rund 20 Prozent versuchen einmal pro Jahr aufzuhören. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn es gilt zum einen eine körperliche und psychische Tabakabhängigkeit zu überwunden und zum anderen seinen Alltag neu zu gestalten. Schließlich gehört die Zigarette bei vielen Raucherinnen und Rauchern zu bestimmten Tageszeiten oder Ereignissen zur Routine.

Neue Zeiten, neue Gewohnheiten

Das erfordert große Willenskraft – ist aber möglich. Denn auch im Corona-Alltag haben wir bewiesen, dass wir eingeschliffene Gewohnheiten durchaus an die Gegebenheiten anpassen können. Auf Arbeit begrüßen wir die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr mit Handschlag, sondern einem freundlichen Winken. Im Supermarkt tragen wir einen Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren unsere Hände. Diese Anpassungsfähigkeit an Neues könnten sich Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, jetzt zunutze machen. Wer sich nicht zutraut, diesen Schritt allein zu gehen, kann an Rauchstopp-Programmen teilnehmen und wird beim Übergang in die "Welt des Nichtraucherlebens" unterstützt. Das rauchfrei-Programm der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Beispiel begleitet Menschen, die aufhören sowohl im Vorfeld also auch während der Rauchentwöhnung über 21 Tage mit Informationen und Tipps.

Anlässlich des Weltnichtrauchertags sammelt rauchfrei-info.de unter dem Motto "Was mache ich, wenn..." Tipps und Tricks für werdende Nichtraucherinnen und Nichtraucher, die mitten in den ersten Tagen und Wochen der Tabakentwöhnung stecken und sich mit zahlreichen Situationen und Verlockungen konfrontiert sehen, in denen sie normalerweise die Zigaretten aus der Tasche holen würden.

JeS

Das könnte sie auch interessieren: