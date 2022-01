Infektionszahlen der Gesundheitsämter sind ungenau.

Anonymisierte Mobilfunkdaten können das Infektionsgeschehen in Echtzeit abbilden.

Auch in Deutschland wird daran geforscht.

Auch Beschäftigte von Gesundheitsämtern feiern Weihnachten. Wenn sich zusätzlich noch weniger Menschen auf Covid-19 testen lassen, dann ist das ein Problem, denn: Es fehlt an einer soliden Datengrundlage, um das aktuelle Infektionsgeschehen richtig einschätzen zu können.

Anonymisierte Mobilfunkdaten

Dies hat nun ein Forschungsteam aus den USA um den Modellierer Forrest Crawford getan. In der Studie untersuchte das Team die GPS-Daten von fast 800.000 Mobiltelefonen in Connecticut auf ihre Kontakthäufigkeit. Damit konnten die Forschenden ein genaues Modell vom tatsächlichen Pandemiegeschehen über ein Jahr zeichnen, und das, obwohl die Daten anonymisiert und mit räumlicher Ungenauigkeit vorliegen. Das Team teilte Connecticut deshalb in zwei mal zwei Meter große Flächen auf, und schätzte dann die Kontaktrate zweier Geräte zum selben Zeitpunkt für das Quadrat.

Forschung auch in Deutschland