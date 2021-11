Erkenntnisse, die man aus den Kurven ableiten kann, sind: 1. Ohne Einschränkungen wären auf dem Höhepunkt der Welle mehr als drei Millionen Menschen gleichzeitig infiziert, mehr als sechsmal so viele wie in der zweiten Welle vor einem Jahr. 2. Eine sofortige Impfpflicht für alle hilft für die vierte Welle nur noch wenig. 3. Kitas und Schulen zu schließen, würde die Fallzahlen etwa halbieren. 4. Eine Notbremsenregelung wie im Frühjahr 2021 würde die Welle sehr schnell abebben lassen. 5. Bei Notbremse verbunden mit Impfpflicht wäre die Welle noch niedriger, aber nur ein wenig.

So weit zu den reinen Infektionszahlen. Aber was bedeutet das bezogen auf die Todeszahlen? Derzeit stehen wir bei etwa 100.000 Corona-Toten insgesamt in Deutschland. Schlimmstenfalls könnten laut Simulation allein durch die vierte Welle fast 300.000 dazukommen.

Zwei Anmerkungen macht Prof. Schneider zu den errechneten Todeszahlen:

1. Das Modell zeigt den Todeszeitpunkt tendenziell etwas zu früh an. Sterbende liegen vorher oft sehr lange im Krankenhaus. Das wird hier nicht berücksichtigt, ändert aber an den Zahlen bzw. Größenordnungen nichts.

2. Das Modell berücksichtigt nicht, dass die Behandlung in den Krankenhäusern erfolgreicher werden könnte als bislang (neue Medikamente etc.).