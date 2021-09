Die Weltgesundheitsorganisation WHO nimmt die Coronavariante Mu in die Liste der Varianten unter Beobachtung auf. Auf dieser Lister führen die Experten Mutationen des Virus, in denen sie ein Potenzial vermuten, sich als dominante Virusstämme durchzusetzen. Mu war nach Angaben von kolumbianischen Wissenschaftlern Anfang Juli für 69 Prozent der Infektionen in dem südamerikanischen Land verantwortlich. In Florida wurde sie im gleichen Monat bei rund 9 Prozent der sequenzierten Virusgenome entdeckt.