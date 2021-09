Die Forschenden sind sich der Wirkung dieser Ergebnisse durchaus bewusst und haben sie deshalb gleich mit einem großen "Aber"-Schild versehen: Die Corona-Impfstoffe bleiben ein wichtiges Mittel, gerade um vor schweren Verläufen zu schützen. Dazu sei eine absichtliche Infektion für Ungeimpfte extrem riskant. "Wir wollen nicht, dass die Leute rausgehen und Infektionspartys feiern", sagte der nicht an der Studie beteiligte Immunologe Michel Nussenzweig von der Rockefeller University in einem Artikel des Fachmagazins "Science" zum Thema. "Denn dabei könnten auch Menschen sterben." Dem stimmt die Immunologin Marion Pepper von der Universität Washington zu, die sagt, dass in der israelischen Untersuchung zwar die Vorteile der natürlichen Immunität dargelegt werden – aber nicht, was das Virus dem Körper antut, bis man diese erlangt hat.



Die in der Studie festgestellten Unterschiede zwischen genesenen und geimpften Menschen waren dabei erstaunlich groß. Die Wahrscheinlichkeit für letztere, sich mit der Delta-Variante zu infizieren, war demnach sechs bis 13 Mal so hoch wie für die Genesenen. Das Risiko, Symptome zu entwickeln, war für die Geimpften um den Faktor 27 erhöht und die Gefahr, ins Krankenhaus eingeliefert werden zu müssen, um den Faktor acht. Da niemand in der Studie verstarb, konnte kein Vergleich der Todesraten angestellt werden. Dies sei jedoch ein sicheres Zeichen, dass Impfungen weiterhin einen guten Schutz bieten – wenn auch anscheinend einen nicht ganz so guten wie die natürliche Immunität.