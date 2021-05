Für eine Studie in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" haben Eric J. Haas und Kollegen Daten des israelischen Gesundheitssystems ausgewertet, die seit Beginn der Impfkampagne am 20. Dezember erhoben wurden. Parallel dazu flossen die Ergebnisse von PCR-Tests ein. In Israel müssen sich Menschen testen lassen, die einreisen, engen Kontakt zu bestätigten Infektionen hatten oder typische Symptome zeigen, daneben können sich alle Menschen jederzeit freiwillig testen lassen. Die Zahlen zeigen den Erfolg der Impfungen: Israel ist praktisch Covid-frei.