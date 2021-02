Können geimpfte Menschen Coronaviren verbreiten, wenn sie sich trotz Impfung anstecken? Diese Frage stand im Zentrum der Debatte, ob Freiheitsrechte weiter eingeschränkt bleiben dürfen, wenn Menschen geimpft sind. Nein, argumentierten Befürworter sogenannter Impfprivilegien. Wenn Geimpfte kein Virus verbreiten, sind sie auch keine Gefahr mehr für andere, die Einschränkungen für sie müssen also aufgehoben werden. Da aber bislang keine Daten vorlagen, entschieden verschiedene Gremien dagegen. Nun aber bringt eine Studie aus Israel erste Erkenntnisse. Geimpfte replizieren demnach bei einer Ansteckung das Virus, allerdings in viel geringerem Maß als Nichtgeimpfte.

In der noch nicht begutachteten Studie untersuchten die Forscher die positiven PCR-Ergebnisse von 5.794 Personen, die drei Gruppen entstammten: Nicht-Geimpfte, Menschen deren erste Impfung ein bis elf Tage zurücklag und solche, deren erste Impfung zwölf bis 28 Tage her war. Für ihre Frage konzentrierten sich die Wissenschaftler auf den sogenannten Ct-Wert, der angibt, wie viel Virus-Erbmaterial in einer Probe vorhanden ist. Je höher der Ct-Wert, desto weniger Viren-RNA wurde gefunden.