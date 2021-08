Christian Drosten, der Chef der Virologie an der Berliner Charité , empfiehlt dafür einen Blick nach England. Trotz mehrfacher Tests pro Woche seien die Fallzahlen dort vor allem bei Schülerinnen und Schülern der 7. bis 11. Klassen nicht unter Kontrolle geblieben, erklärte der Experte der "dpa". Für Deutschland schätzt Drosten, dass maximal zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen bereits infiziert waren. Das liege auch daran, dass die Corona-Ausbreitung an Schulen durch regelmäßige Tests und Maßnahmen besser abgebremst wurde als etwa an Arbeitsplätzen. Auch auf schon überstandene Corona-Infektionen sollten die Eltern lieber keine große Hoffnungen setzen, da viele Erkrankungen der Kinder in diesem Sommer auf normale Erkältungsviren zurückgingen.

Christian Drosten. Bildrechte: imago images / Reiner Zensen

Letztlich plädiert der Virologe daher für einen Mittelweg zwischen rasanter Durchseuchung und strengsten Vermeidungsmaßnahmen. "Ein kontrolliert schwelendes Geschehen muss man akzeptieren, wenn der Schulbetrieb laufen soll", so Drosten. "Man wird nicht jegliche Verbreitung an Schulen unterbinden können, aber möglichst eine unkontrollierte Ausbreitung." Wichtig sei dabei, dass möglichst alle Eltern und Lehrer geimpft seien. Vorstellbar seien dabei auch Impfkampagnen für Eltern an den Schulen. "Natürlich dürfen die Schulen möglichst nicht noch einmal geschlossen werden", betont Drosten.



Ähnlich sieht es sein Bremer Kollege Hajo Zeeb, der allerdings einschränkt, dass es durchaus wieder zu lokalen Schulschließungen kommen könne: "Das könnte aufgrund von Delta gegebenenfalls sogar öfter vorkommen." Wie Zeeb unterstreicht auch die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek die Wichtigkeit der Impfung von Erwachsenen, da sich viele Kinder eben noch gar nicht impfen lassen könnten. Zudem könnte die Delta-Variante dazu führen, dass sich viele Menschen in relativ kurzer Zeit infizieren. "Es wird also bei einer tolerierten Ausbreitung des Virus an den Schulen durch die große Anzahl an nicht geimpften Schülerinnen und Schülern fast zwangsläufig auch in dieser Gruppe zu schweren Verläufen kommen", erläutert Ciesek.