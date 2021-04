Es sieht so einfach aus: Ein Mausklick, zwei Tasten gedrückt und schon hat das Ermittlungsteam aus einem verpixelten Video die verdächtige Person identifiziert. Was in Fernsehen und Kino als Handgriff gezeigt wird, ist in Wirklichkeit ein langwieriger und wenig glamouröser Prozess.

"Ich glaube, kein Zuschauer will sehen, wie wir wirklich arbeiten", sagt Dirk Labudde, Professor für Allgemeine und Digitale Forensik an der Hochschule Mittweida. Als Gutachter und Berater arbeitet er eng mit der Polizei zusammen und ist immer wieder in spektakuläre Fälle eingebunden, zum Beispiel den sogenannten Leipziger Rockerkrieg oder den Kunstraub im Grünen Gewölbe in Dresden.

Dirk Labudde ist Professor für Forensik an der Hochschule Mittweida Bildrechte: Anne C. Brantin

Forensiker nutzen Methoden aus der Kunstfotografie

Dabei sei es vor allem die Geschwindigkeit der Bildbearbeitung, die in den Krimis unrealistisch dargestellt ist. Aber die grundlegenden Methoden aus CSI und Co. gibt es in der digitalen Forensik tatsächlich: Kontrast optimieren, Helligkeit und Sättigung anpassen, Unschärfe und Rauschen beseitigen, bis hin zu komplexeren Methoden, mit denen sich beispielsweise aus verpixelten Überwachungsfotos eines vorbeifahrenden Autos ein Nummernschild rekonstruieren lässt.

Dieses "Foto-Stacking" kommt eigentlich aus der Kunstfotografie und setzt mehrere Aufnahmen, die ihren Schärfebereich an unterschiedlichen Stellen haben, zu einem Bild zusammen. Die einzelnen Schärfebereiche ergänzen sich dann und es entsteht ein Foto mit deutlich mehr Details. Labudde hat diese Methode beispielsweise genutzt, um ein verdächtiges Fahrzeug aus den nächtlichen Videoaufnahmen einer Tankstelle zu bestimmen. "Als wenn man Rauschen übereinander legt und in dem Rauschen ist immer an der gleichen Stelle ein Signal." Legt man die Bilder dann übereinander, "verschwindet alles andere und nur dieses Signal wächst heraus".

Drei Bilder, drei mal liegt der Fokus an einer anderen Stelle. Werden diese Aufnahmen aber übereinander gelegt, ergibt sich ein komplett scharfes Foto – das Prinzip vom "Foto-Stacking" Bildrechte: Panthermedia

Es gibt keine Informationen aus dem Nichts

Damit zeigt sich schon die erste Grenze der TV-Forensik: Aus einem einzelnen schlechten Foto lässt sich ohne Vergleichsmaterial kein gestochen scharfes Bild erzeugen. "Wo keine Information ist, können wir auch keine neue Information produzieren." Dies sei zum Beispiel nach den tödlichen Schüssen im Leipziger Rockerkrieg ein Problem gewesen: "Wenn Menschen nur 70 Pixel groß sind, dann kann ich da auch keine Identifizierung machen. Ich brauche allein für ein Gesicht 150 mal 150 Pixel." Den Super-Zoom der Crime-Serien gibt es in Wirklichkeit also nicht.

Um ein Gesicht zu erkennen, sind mindestens 150x150 Pixel nötig. Pixel ist ein Bildpunkt, das kleinste Element auf einem digitalen Foto. Bildrechte: Anne C. Brantin

Stattdessen nutzt die digitale Forensik häufig clevere Vergleiche. Im Fall der Rocker konnten Labudde und sein Team die Todesschützen aus dem verpixelten Video anhand ihrer Kleidung, Größe, Statur und Tätowierungen mit Festnahmefotos und anderem Videomaterial in besserer Qualität abgleichen und dadurch zuordnen. Wo die Technik nicht weiterkommt, "da beginnt die kognitive Arbeit der Mitarbeiter", sagt Labudde. Genau darin stecke auch der Reiz der Foto- und Videoforensik.