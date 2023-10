Eine aktuelle Studie am Uniklinikum Leipzig und dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften Leipzig kommt zu dem Ergebnis, dass unsere Darmbakterien womöglich stark beeinflussen können, was wir gerne essen. Testpersonen, die zwei Wochen lang ein Präbiotikum mit Inulin aus der Chicoréewurzel erhielten, zeigten hinterher eine geringere Hirnreaktion auf hochkalorische Lebensmittel.

Ein Präbiotikum wie Inulin dient nützlichen Darmbakterien als Nahrung und unterstützt so die Aktivität dieser Bakterien. Inulin ist vergleichbar mit den unverdaulichen Ballaststoffen in Zwiebeln, Lauch, Artischocken, Weizen oder Bananen. In der aktuellen Studie bekamen die 59 Probandinnen und Probanden täglich 30 Gramm Inulin. Zu verschiedenen Zeitpunkten bekamen die Testpersonen dann Bilder von Essen gezeigt – mit der Aufforderung, jeweils anzugeben, wie sehr sie das jeweils gezeigte Essen verspeisen möchten. Im Anschluss bekamen die Testpersonen ihr am höchsten bewertetes Gericht zum Verzehr. Beim Ansehen der Bilder wurde die Gehirnaktivität der Probanden mittels funktionellem MRT aufgezeichnet.