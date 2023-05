Klimakrise Erdüberlastungstag: Deutschland hat seine Ressourcen für 2023 schon aufgebraucht

Ginge es weltweit so zu wie in Deutschland, müsste sich die Menschheit auf drei Erden verteilen: Nach Berechnungen des Global Footprint Network, wären am 4. Mai die für dieses Jahr verfügbaren natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht, wenn die deutsche Lebensart weltweiter Standard wäre. Der Tag wird auch als deutscher Earth Overshoot Day bezeichnet.