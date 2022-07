Mitbegründer des Earth Overshoot Days ist der Schweizer Mathis Wackernagel. Er hat auch den Begriff des ökologischen Fußabdrucks mitentwickelt. In der aktuellen Folge des MDR WISSEN-Kinderpodcasts Big Bäääm erklärt er Moderatorin Maike und dem zwölfjährigen Bela, wie der Earth Overshoot Day berechnet wird: Im Grunde wird geprüft, was die Natur für eine bestimmte Fläche (in diesem Fall die Fläche der Erde) nachliefern kann und wie schnell. Sind alle Ressourcen aufgebraucht, ist der Earth Overshoot Day erreicht. Mehr Informationen dazu gibt’s in dieser Podcastfolge ⬇️.