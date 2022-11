Die meisten Menschen in Deutschland würden sich wohl für aufgeklärt halten und den Glauben an Hexen und Geistern weit von sich weisen. Nur die wenigsten dürften schon paranormale Erfahrungen gemacht haben – einige davon haben wir in der Web-Serie "Spuk – Leben mit dem Unheimlichen" begleitet, etwa am Leipziger Rabensteinplatz. "Der Glaube an vermeintlich übersinnliche Erlebnisse kann eine emotionale Funktion für einen Menschen haben", erklärt Kriminalpsychologin Lydia Benecke in der Doku einen der Gründe. "Die Einordnung entsprechender Erlebnisse wird immer auch geprägt durch Annahmen, die ein Mensch von der Welt hat."

Dass der Glaube an Hexerei auch in Deutschland deutlich messbar ist, hat nun eine Studie der American University in Washington, D.C. ergeben, bei der Menschen in weiten Teilen der Welt befragt wurden – insgesamt 140.000 Personen aus 95 Ländern. Hierzulande antworteten bei einer repräsentativen Telefonumfrage unter 2.211 Menschen immerhin 13,4 Prozent, dass sie an Hexerei glauben, also mehr als jeder Zehnte, das sind rund neun Millionen Erwachsene.

Soziales Kapital und Hexenglaube hängen zusammen

Am weitesten verbreitet war die Vorstellung, dass Hexen existieren, demnach in Tunesien mit 90 Prozent, am wenigsten glauben Schweden daran – nämlich neun Prozent. Allerdings fehlen einige große Länder wie China und Indien in der Befragung, dazu auch größere Regionen in Afrika und Südostasien. Der Grund dafür liege darin, dass man sich auf christlich und muslimisch geprägte Länder konzentriert habe, so Studienautor Boris Gershwin: "Trotz dieser Einschränkungen macht unser neuer Datensatz deutlich, dass erstens der Glaube an Hexerei ein globales zeitgenössisches Phänomen ist, das nicht auf einige wenige ausgewählte Gebiete beschränkt ist, und dass zweitens die Prävalenz sowohl zwischen als auch innerhalb von Weltregionen erheblich variiert." Je dunkler, desto größer der Glauben an Hexerei. In Tunesien sind es 90 Prozent der Bevölkerung. Bildrechte: Boris Gershman