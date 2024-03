Ich stehe irgendwo in Afrika in der Wüste, am Grill einer kleinen Lodge. Und plötzlich steht mein Nachbar Thomas neben mir. Wir starren uns ungläubig an und rufen gleichzeitig: "Das gibt's doch nicht, was für ein Zufall! Wir beide völlig unabgesprochen auf der anderen Seite des Planeten, am selben Ort, zur selben Zeit!"

Ist das wirklich Zufall? Oder sind wir einfach nicht in der Lage, die lange Kette von Ursachen und Wirkung die uns beide hier am Abend zusammengeführt hat, zu überblicken?

Zufall in der Mathematik – ein Vorgang mit mehreren möglichen Ergebnissen

Unsere Reise zum Zufall beginnt also in der namibischen Wüste. Wenn ich wissen will, ob das wirklich ein Zufall war, müsste ich also herausfinden, wie dieses extrem unwahrscheinliche Treffen zustande kam: War es wirklich völlig unvorhersehbar? Hätte alles auch ganz anders kommen können?

"Von Zufall spricht man in der Mathematik bei Vorgängen, die mehr als ein mögliches Ergebnis haben und man nicht voraussagen kann, welches Ergebnis tatsächlich passieren wird", erklärt Christian Hesse, Professor für Mathematische Statistik an der Universität Stuttgart.

Welt der Elementarteilchen ein Zufallszoo

Es gibt den Zufall, soviel schon mal vorab. Wissenschaftler begegnen ihm in der Welt der kleinsten Teilchen, im atomaren Bereich. Dort können wir oft keine eindeutige Ursache einer Wirkung zuordnen. "Da gibt es den absoluten, unhintergehbaren Zufall, der durch noch so viel Wissen nicht verschwindet", so Hesse. "Die Welt der Elementarteilchen ist also ein Zufallszoo. Und die physikalische Theorie, die für diese extrem kleinen Teilchen gültig ist, ist eine Theorie von zufälligen Wahrscheinlichkeiten und nicht von absoluten Sicherheiten."