Doch das Forschungsteam weist auch darauf hin, dass anhaltender digitaler Stress langfristig auch krank machen kann. So würde er etwa mit Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depression in Verbindung gebracht werden. Grund dafür seien Entzündungsprozesse, die der Körper bei Stress durchlaufe, so die Forschenden. Deshalb forscht der Verbund auch an Möglichkeiten, wie das digitale Arbeiten und Leben gesünder gestaltet werden könnten. So sei etwa eine Technologie entwickelt worden, die das Arbeiten im Gehen ermögliche, da Bewegung gut geeignet sei, um Stress abzubauen. Außerdem sollen Apps dabei helfen den Stress besser bewältigen zu können. Mögliche Lösungsansätze für den Umgang mit digitalem Stress hat der Forschungsverbund auch in einem Online-Wegweiser veröffentlicht.