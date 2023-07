Ein Forschungsteam der University of Illinois hat in einer Langzeituntersuchung ehemalige Angehörige des amerikanischen Militärs auf ihre Lebenserwartung untersucht. Das Ergebnis war deutlich: Ein 40-jähriger Mann mit einem sehr gesunden Lebensstil lebt im Durchschnitt 23,7 Jahre länger als einer mit einem eher ungesunden Lebensstil. Bei Frauen liegt dieser Unterschied bei 22,6 Jahren, so die Forschenden.