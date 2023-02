Für die Untersuchung wurden insgesamt mehr als 4.000 Arbeitnehmer aus der Automobilbranche teils in qualitativen, teils in quantitativen Interviews befragt – ein Großteil davon vom Autobauer Volkswagen. "Entgegen der üblichen Sichtweise in der Forschung wollten wir den Fokus nicht darauf legen, was Transformation für die ferne Zukunft des Arbeitsmarktes bedeutet", erklärt die Studienautorin Prof. Sabine Pfeiffer. "Wir können zeigen, dass ein Großteil der Transformation bei den normalen Beschäftigten ankommt und von ihnen gestaltet wird." Die größten Probleme bei den Weiterbildungsmaßnahmen seinen laut den Befragten die Vereinbarkeit mit der Familie und die Erfahrung, dass sich eine bereits absolvierte Weiterbildung nicht "rechnete", also nicht mit einer inhaltlich adäquaten Stelle belohnt wurde.