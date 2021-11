"Eine Genomsequenzierung gibt einen Zugriff über die gesamte Erbinformation, die der Roggen braucht, damit die Pflanze alle Funktionen erfüllen kann", so Nils Stein. "In so einem Genom sind 30- bis 40.000 Abschnitte, die sogenannten Gene. Es sind die Bausteine, die benötigt werden, um wesentliche Funktionen in einer Zelle oder in einem Organismus zu übernehmen."

Der Ort, an dem dieser tiefe Einblick möglich wurde, ist unspektakulär. Die Sequenzierer sehen aus wie Drucker in einem Schreibbüro, sind jedoch in der Lage, große Datenmengen schnell zu verarbeiten, was auch notwendig war, denn immerhin hat das Roggen-Genom 7,9 Milliarden Basenpaare. Der Mensch kommt zum Vergleich mit 3,2 Milliarden Basenpaaren aus. Warum das Genom von Getreidearten so groß ist, ist allerdings wissenschaftlich noch nicht geklärt. Um das Roggengenom überhaupt zu entschlüsseln, wurde es in Teile geschnitten und dann, wie in einem Puzzle, nach der Entschlüsselung wieder zusammengesetzt. Doch die eigentliche Arbeit beginnt erst, denn jetzt geht es um die Frage, welcher Abschnitt des Genoms für welche Eigenschaft zuständig ist. Da der Roggen ein starkes Wurzelwerk hat, kann er zum Beispiel besser mit Trockenheit umgehen als Weizen oder Gerste. Jetzt, so Nils Stein, interessiert die Forschenden, wie diese Eigenschaft genetisch gesteuert wird.