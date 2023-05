Die Beryllium-Probe wurde dabei auf das bis zu 30-fache ihrer ursprünglichen Festkörperdichte komprimiert. Damit entstand für Sekundenbruchteile ein winziges Stück Materie, das es sonst nur in Zwergsternen gibt. Die anschließende Untersuchung auf Dichte, Temperatur und elektronische Struktur ergab, dass nach starker Erhitzung und Kompression mindestens drei von vier Elektronen im Beryllium in leitende Zustände übergingen. Zudem wurde eine schwache elastische Streuung der Röntgenstrahlung identifiziert, was auf eine geringere Bindung des verbleibenden Elektrons an den Atomkern hinweist.