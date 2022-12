Die Beobachtung der Dresdner könnte künftig auch zu praktikablen Anwendungen führen. "Womöglich lässt sich der neue Quantenzustand irgendwann nutzen, um hochempfindliche Quantensensoren zu entwickeln", erklärt Prof. Jochen Wosnitza vom Hochfeld-Magnetlabor Dresden am HZDR. "Dazu müssten wir allerdings noch herausfinden, wie sich gezielt Anregungen in diesem Zustand erzeugen lassen."



Die Quantentechnologie gilt als großes Zukunftsversprechen. In Dresden-Rossendorf wird seit Längerem intensiv an ihr geforscht, unter anderem am neuen Superlabor HIBEF. Zudem haben Wissenschaftler am HZDR schon mit Photonen "geschossen", um die Quantenverschlüsselung besser erforschen zu können. Denn so könnten in Zukunft Hackerangriffe besser abgewehrt werden, was wiederum am Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena (IOF) genauer untersucht wird.