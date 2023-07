Myonen sind Teil der kosmischen Strahlung. Die geladenen Teilchen sind äußerst energiereich und dringen tief in Materialien ein. Mithilfe hochauflösender Detektoren lassen sich deshalb dreidimensionale Bilder vom Inneren großer Industrieanlagen und Bauwerke gewinnen. "Für das Monitoring sind die vorhandenen Detektortypen jedoch nicht robust genug und viel zu teuer", erläutert Prof. Uwe Hampel vom HZDR.

Schema der Myonen-Bildgebung an einem Castor-Behälter. Bildrechte: Michael Wagner

In Rossendorf wurde nun ein neuartiges Detektorkonzept Myonen-Bildgebung mit einer speziellen Matrixstruktur für die Elektronik entworfen. "Unsere Struktur zeichnet sich dadurch aus, dass wir in der Fläche hocheffizient Signale orten und weiterleiten können, um sie anschließend mit eigens entwickelten Algorithmen auszuwerten. Dieses Schema auf Myonen-Detektoren zu übertragen, ist uns bereits gelungen", so Hampel.