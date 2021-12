Die Forscher wollten auch herausfinden, wie sich die Gletscherhöhe verändert hat. Bildrechte: FAU / Matthias Braun

Nun müssen die gesammelten Daten analysiert werden. "In den nächsten Wochen und Monaten stehen entsprechend intensive Auswertungsarbeiten des gesammelten Datenmaterials an, um eine großräumige Einbindung der Messprofile zu gewährleisten", erläutert Matthias Braun. Bislang liegen nur wenige Informationen aus ähnlichen Regionen wie Alaska, Grönland und der Antarktis vor, da Messungen in solch eisigen Gebieten sehr schwer und aufwändig sind.



In den kommenden Jahren soll die Forschungsreise mit dem speziellen Polarflugzeug übrigens wiederholt werden. Schließlich waren nicht nur die gewonnenen Daten einmalig, sondern auch die Eindrücke.