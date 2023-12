Der Raumfahrtsektor hat die Nische verlassen: Mit einem großen Messestand präsentiert sich das Mohammad bin Rashid Space Centre (MBRSC) auf der Dubai Air Show, der jährlichen Luftfahrtmesse, die 2023 bis zum 16. November in der Wüstenmetropole stattfand. Zweiter großer Local Hero: Die Raumfahrtbehörde der Emirate UAESA (United Arab Emirates Space Agency).

Auch Menschen haben die Emirate bereits in den Weltraum entsandt, die beiden arabischen Astronauten Sultan Saif al-Nejadi ( Besatzungsmitglied der SpaceX Crew-6-Mission ) und Hassa al-Mansuri (Sojus MS-12).

Die UAE Space Agency reguliert dagegen den gesamten Raumfahrtsektor, erklärt Salem Butti Salem Al Qubaisi, der Generaldirektor der Weltraumbehörde, im Gespräch. "Wir haben einen großen Anteil am Weltraumfonds, mit dem wir versuchen, uns auf die Forschung und Entwicklung zu konzentrieren. Wir arbeiten mit den Organisationen, Akademikern und privaten Kleinunternehmen zusammen, um das finanzielle Risiko zu verringern und die Innovation auf diesem Weg voranzutreiben."

Die Emirate können mit ihrer Strategie bereits seit einigen Jahren Luftfahrt-Unternehmen anlocken. Sie eröffnen Zweigstellen oder verlagern ihren Sitz sogar komplett in die Wüstenregion. Pluspunkte sind einerseits steuerlichen Vergünstigungen – andererseits der Flughafen, der das Land zu einem Dreh- und Angelpunkt der Luftfahrt macht. Über den Dubai Airport werden weltweit die meisten Flüge abgewickelt.

Auch in puncto Raumfahrtindustrie legt Dubai zu: Die Satellitenberatungs- und Investitionsfirma AzurX hat ihren Sitz im Jahr 2020 in die Wüstenstadt verlagert. "Wir haben eine Art Team von Analysten, Beratern und Partnern, das sich auf Dubai, Abu Dhabi, Saudi-Arabien, Paris, Luxemburg, London und die USA verteilt", erklärt die Gründerin Anna Hazlett. Sie stammt ursprünglich aus Großbritannien, mit dessen Regierung sie in einem Projekt zusammenarbeitet.