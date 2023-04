Zusätzlich wurde eine Langmuir-Sonde am Rover verbaut. Sie soll das Plasma aus geladenen Teilchen untersuchen, das durch den strömenden Sonnenwind auf der Mondoberfläche entsteht. Laut Hannah Sargeant, Planetenforscherin an der Open University in Milton Keynes in Großbritannien, wird der Staub auf dem Mond elektrisch aufgeladen – wodurch der Staub an der Mondoberfläche haften bleibt. Ein bisher wenig untersuchtes Phänomen. "Es handelt sich um wirklich scharfe, winzige Körner, die überall hingelangen, überall haften bleiben und für Astronauten gefährlich sein können, wenn sie viel davon einatmen", so Sargeant.