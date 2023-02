Inzwischen kann die Virusvermehrung bei Patienten mit Medikamenten allerdings dauerhaft eingedämmt werden, wodurch Betroffene in der Regel eine normale Lebenserwartung haben. Der betroffene Düsseldorfer Patient erkrankte allerdings 2011 zusätzlich noch an myeloischer Leukämie, also einem lebensbedrohlichen Blutkrebs.

Das besondere an den Spenderzellen: Sie trugen eine genetische Mutation namens CCR5Δ32, die dazu führt, dass ein bestimmtes Merkmal an der Oberfläche der Zellen fehlt. Dieser CCR5-Rezeptor bildet damit bei den meisten Varianten des HI-Virus die Eintrittspforte, durch die der Erreger zu Zellen befallen kann.

Die potenziell tödlichen Nebenwirkungen einer Transplantation könnten allerdings durch eine andere Methode umgangen werden: Bei nicht an Krebs erkrankten HIV-Infizierten könnten Stammzellen durch Gentechnik so verändert werden, dass sie am Ende auch die Resistenz-Mutation tragen. Das wäre mit der Genschere CRISPR/Cas auch möglich, sagt Toni Cathomen, Direktor am Institut für Gentherapie und Transfusionsmedizin des Universitätsklinikums Freiburg. In der Praxis ist das aber noch sehr kompliziert.