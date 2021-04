Buntbemalt oder gefärbt baumeln sie an Sträußen oder Sträuchern; Ostersonntag liegen dann gekochte, gefärbte Eier auf wundersame Weise in der Wohnung oder im Garten, auf städtischen Wiesen oder unter Büschen in Pfarrgärten. Das Entzücken der Kinder beim Eiersuchen erfreut wiederum Eltern oder Großeltern. Nur wer denkt dabei eigentlich mal an die fleißigen Hennen, die bestenfalls sogar in einem im Hühnerstall im Stillen ganze Arbeit geleistet haben?

Hühnerexpertin Dr. Mareike Fellmin Bildrechte: Mareike Fellmin Und so sieht's aus im Hühnerstall: Eine dicke Einstreu auf dem Boden, aus gehäckseltem Stroh oder Hackschnitzeln, manch privater Hühnerhaushalt schwört auch auf Hanfeinstreu, oder auf Pellets oder gehäckseltes Holz. Eine Stange zum Sitzen, manchmal eine Leiter, die da hinaufführt, ein Nest zum Eierlegen oder mehrere, je nachdem wie viele Hühner den Stall bewohnen. Manche Hühner zwängen sie auch gern gackernd zu zweit oder zu dritt zum Brüten in ein Nest, egal wie viele Nester da sind; oder legen sie sogar draußen unter Büsche oder in andere geschützte Ecken. Manch private Hühnerhalter können ein Lied davon singen, wenn sie beim gärtnern zufällig über ein ganz geheimes Legenest stolpern. Nicht immer ist übrigens ein Hahn dabei, wenn es um Hühnereier geht. An sich braucht es den für das Frühstücksei gar nicht, erklärt Dr. Mareike Fellmin vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter. Hühner müssen Eier legen, sie können gar nicht anders, es steckt in ihren Genen:

In dem Moment, wo der Eisprung stattfindet, wird auch ein Ei gebildet. Das ist ein Vorgang, der tatsächlich ohne Hahn stattfindet. Dr. Mareike Fellmin

Am Huhn erkennen, welche Farbe die Eier haben, kann man aber trotzdem, und zwar am Ohr des Huhns. Dr. Fellmin weist auf die Ohrscheiben, kleine Hautlappen neben dem Schnabel.

Die können entweder weiß gefärbt sein oder hautfarben. Daran kann man sehen: Ein Huhn mit weißen Ohrscheiben wird weißschalige Eier legen und eins mit hautfarbenen Ohrscheiben eben braune Eier. Dr. Mareike Fellmin

Eier gibt es also in vielen Farbschattierungen. Von ganz weiß bis zu ganz dunkelbraun oder grünlich-blau, beschreibt Dr. Fellmin die natürliche Farbvielfalt im Legenest.

Hier waren verschiedene Hühner am Werk. Bildrechte: mago/imagebroker Aber warum landen auf unserem Frühstückstisch dann meist nur die braunen und weißen Eier? Auch hier spielen gewissermaßen die Gene rein. Nur Rassen mit bestimmten Genen legen farbige Eier und das sind genau die, die nicht die "Legeleistung" haben, wie sie die industrielle Haltung verlangt. Die schaut rein auf die wirtschaftlichen Aspekte und dabei: Pro Henne ein Ei am Tag. Das erklärt also den Mangel an Farbvariation im Eierbecher.

Und damit landen die Eier auch einfach seltener im Supermarkt. Dr. Mareike Fellmin

Huhn ist nicht gleich Huhn!

Ein Hahn des Urhuhns: Das Bankivahuhn Bildrechte: imago/imagebroker Seidenhühner, schwarze Hühner, Hühner mit Federn auf dem Kopf, befiederte Beine – allein in Deutschland gibt es 180 verschiedene Rassen. Zurück gehen sie alle auf eins: Das rote Kammhuhn oder auch Bankivahuhn. Klein, graubraun, gelber Nacken – so sieht der Vorfahr unserer heutigen Hühner aus.

Wann genau Mensch und Huhn zueinander fanden, ist schwer zu sagen. Fakt ist aber, dass das Huhn das älteste Hausgeflügel ist, das uns Menschen begleitet. Dr. Mareike Fellmin