Eine wichtige Rolle spielt bei diesen Entwicklungen, dass im Laufe des Jahres 2023 wahrscheinlich eine El-Niño-Periode beginnen und global gesehen höhere Temperaturen mit sich bringen wird. Die vergangenen drei Winter waren dagegen von dem Wetterphänomen La Niña geprägt: der kalten Phase eines Zyklus von Ozean- und Luftströmungen im tropischen Pazifik. La Niña führt global gesehen zu niedrigeren Temperaturen und begünstigt Extremwetter in verschiedenen Weltregionen. Die Überflutungen in Australien und in Pakistan sowie die Dürren in Ostafrika und an der Westküste Nordamerikas in den vergangenen Jahren wurden wahrscheinlich von La Niña mitverursacht.