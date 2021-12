Home alone, und das zu Weihnachten! Diese künstlerische Darstellung zeigt ein Beispiel für einen Einzelgänger-Planeten, der von ESO-Forschenden in der Region Rho Ophiuchi (Sternbild Schlangenträger) entdeckt wurde. Bildrechte: ESO/M. Kornmesser

Es gibt auch Planeten, die nicht um einen Stern kreisen

Einzelgänger waren bisher aber nur wenige bekannt

Jetzt sind sehr viele hinzugekommen, vielleicht gibt es Milliarden von ihnen

Mit Verlaub, da wird einem etwas schwer ums Herz: Weihnachten sollte niemand alleine sein, so sagt man das bei uns auf der Erde. Diese Maxime scheint aber nicht für die Weiten des Weltalls zu gelten. Schon allein die Bezeichnung macht betroffen: Einzelgänger-Planet. Okay, wir können auch vagabundierender Planet sagen – das hört sich zumindest so an, als sei das Einzelgängertum des Himmelskörpers eine eigenständig getroffene Entscheidung.

Freigeister ohne Sonnensystem

Aber so genau weiß das keiner – noch nicht. Fest steht: Es gibt da draußen mehr als Sterne, Planeten und Monde. In der Regel gilt: Ein Mond hat einen zu umkreisenden Heimatplaneten und ein Planet hat einen zu umkreisenden Heimatstern, unsere Sonne ist so einer. Inzwischen ist bekannt, dass es unter den Planeten auch einige Freigeister zu geben scheint, die ohne Sonnensystem auskommen. Von denen wissen wir erst seit ein paar Jahren. Der erste Einzelgänger-Planet wurde 2009 entdeckt und trägt folgenden eingängigen Namen:

SIMP J013656.5+093347. Nennen wir ihn einfach: SIMP usw.

Als Objekt planetarer Masse – so sagt man in der Astronomie – ist der fast zwanzig Lichtjahre entfernte SIMP usw. aber erst seit 2017 klassifiziert. Vorher galt er als Brauner Zwerg. Dazu ein ganz kurzer Exkurs: Braune Zwerge sind abermals Himmelskörper, die etwas aus der Reihe des Althergebrachten tanzen und irgendwo zwischen Stern und Planet zu verorten. Die Astronomie macht das an folgenden Eckpunkten fest: Sie wiegen* weniger als 75-mal der Jupiter. Das ist zu wenig Masse für eine Wasserstofffusion im Inneren. Aber weil sie mehr als 13 Jupiter auf die Waage bringen, reicht es für eine Deuteriumfusion.

Gescheiterte Sterne und Einzelgänger-Planeten

Hier ist der Übergang zu den Planeten fließend: Sub-Brown-Dwarfs (dt. Sub-Braune Zwerge), so heißen wiederum Himmelskörper, die eine Art gänzlich gescheiterter Stern sind und weniger als 13 Jupiter wiegen. Deswegen klappt es auch nicht mit der Kernfusion im Inneren, was diese Objekte auch daran hindert, am Firmament zu leuchten.

Noch wissen wir zu wenig, als dass die astronomische Forschungslandschaft bereits übereingekommen wäre, ob Sub-Brown-Dwarfs Einzelgängerplaneten sind oder nicht. Auf jeden Fall haben sie kein Sonnensystem, auch SIMP usw. nicht. Der hat die Schwelle von 13 Jupitermassen knapp verfehlt und ist damit kein Brauner Zwerg mehr.

Aussteiger aus dem galaktischen Establishment