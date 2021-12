Planetenforschung Dicht, heiß und nah: Exoplanet GJ 367b – nur ein Katzensprung von der Erde entfernt

Wenn das Jahr nicht einmal acht Stunden dauert: Forscher entdecken einen superschnellen Planeten, der seine Sonne in weniger als acht Stunden umrundet. Weil er mit 31 Lichtjahren quasi nur einen Katzensprung von der Erde entfernt ist, konnten die Forschenden seine Eigenschaften bestimmen. Ihre erste Bilanz: Der neue Exoplanet GJ 367b ist so groß wie der Merkur und beschaffen wie der Mars und etwa halb so schwer wie die Erde.