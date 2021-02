Egal, ob jemand nun im Winter in einen eisigen See, Fluss, oder ein Meer oder die hauseigene Kältetonne steigt, die Gefahr liegt auf der Hand: Wie reagiert der Körper auf die Extrembelastung? Den Studien zufolge gilt der Kälteschock, in dessen Folge Eisschwimmer beispielsweise ertrinken, als häufigste Todesursache bei diesem Extremsport. Reagiert der Körper im Wasser mit unkontrollierbarer, langanhaltender schwerer Keuch-Atmung, fehlt dem Körper dadurch dann Kraft fürs effiziente Schwimmen und die Atemmuskulatur ermüdet. Auch kann die plötzliche Kälte zu Herzrhythmusstörungen oder gar zum Herzstillstand führen, vor allem bei Menschen, bei denen Herzprobleme bis dahin gar nicht diagnostiziert waren. Deshalb rät auch Dr. Ulrike Rudolph, Kardiologie-Oberärztin am Uniklinikum Leipzig im Gespräch mit MDR AKTUELL, beim Arzt vorher das Herz durchchecken zu lassen, über ein EKG oder einen Herz-Ultraschall. Untertauchen sollte man keinesfalls, warnt die Herzspezialistin und schon gar keinen Kopfsprung machen. Zu groß sind die Gefahren für das Herz.

Eisschwimmen – nur mit Vorbereitung

Wer Eisschwimmen gehen will, braucht unbedingt ein gesundes Herz: Darauf weisen auch Anbieter entsprechender Kurse hin. Die internationale Studie, die etliche Forschungsarbeiten zum Eisschwimmen unter die Lupe genommen hat, rät am Schluss: Wer Eisschwimmen gehen will – ab fünf Grad Wassertemperatur wird in der Wissenschaft von Eisschwimmen gesprochen – sollte das nur nach entsprechender Vorbereitung tun. Dazu zählen die Forscher schrittweise Gewöhnung und Steigerung des kalten Vergnügens, und zwar alles am besten unter professioneller Anleitung. Nur dann könnten sich die positiven Effekte des Eisschwimmens entfalten, die auch in einzelnen Untersuchungen beobachtet wurden.

Positive Auswirkungen - mehr als nur gefühlte?