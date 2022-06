Wissenschaftler in den USA haben eine elektronische Haut entwickelt, die nicht nur physikalische Parameter wie Druck oder Temperatur, sondern auch chemische und biologische Gefahren erkennt. Die weiche, mit Tintenstrahldruckern bedruckte E-Haut ist mit ihren Sensorbereichen in der Lage, Chemikalien wie den Sprengstoff TNT, verschiedene Pestizide, Nervenkampfstoffe oder Krankheitserreger wie Sars-CoV-2 zu erkennen.

Die auf der elektronischen Haut basierende robotische Sensortechnologie kann auf verschiedenen Plattformen verwendet werden. Sie lässt sich leicht für zahlreiche Anwendungen umkonfigurieren, versichern ihre Entwickler in ihrer in "Science Robotics" erschienenen Studie . So testeten die Autoren Yu und Kollegen die Sensorfähigkeit ihres M-Bot-System in verschiedenen Szenarien. Dabei konnte ihre E-Haut sowohl den nitroaromatischen Sprengstoff TNT, ein Organophosphat-Pestizid-Nervengift sowie ein Sars-CoV-2-Protein korrekt identifizieren.

In einem weiteren Test brachten die Autoren vier Sensoren am Boden eines kleinen Bootes an, das sie M-Boat nannten. Sie setzten das Gefährt in Süß- und Meerwasser ein, um zu sehen, ob das Gerät eine säurehaltige, ätzende Chemikalie aufspüren konnte. Sobald M-Boat die Chemikalie erkannt hatte, setzte es einen Algorithmus ein, um die autonome Bewegung des Bootes in Richtung der höchsten Konzentration der Chemikalie zu steuern. Dies zeigt nach Meinung der Autoren das Potential der Technologie, auch Umweltverschmutzungen nach Chemieunfällen im Meer aufzuspüren und beseitigen zu können.