Eine großangelegte Studie von Forschenden der Universität Cambridge, die im Britisch Journal of Sports Medicine veröffentlicht wurde, stellt nun fest, dass schon elf Minuten mäßige Aktivität am Tag (oder 75 Minuten in der Woche) ausreichen, um das Risiko eines vorzeitigen Todes insgesamt um 23 Prozent zu senken. Konkret heißt das: Dieser Zeitrahmen reicht aus, um das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, um 17 Prozent und das an Krebs um 7 Prozent zu senken. Die Forschenden errechneten, dass etwa einer von zehn vorzeitigen Todesfällen verhindert werden könnte, wenn die Menschen mindestens 75 Minuten pro Woche mäßig intensiven körperlichen Aktivitäten nachgehen würden.



Getreu dem Motto "ein wenig Aktivität ist besser als keine Aktivität" sind die Forschenden positiv gestimmt, denn Menschen, die die vom NHS empfohlene Bewegungszeit nicht umsetzen können, könnten mit elf Minuten pro Woche beginnen, um gesundheitliche Vorteile daraus zu ziehen. Anschließend könnten sie sich im Optimalfall steigern.