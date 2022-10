Darüber hinaus könnten die Erkenntnisse aus Japan auch für andere Organe und Körperteile relevant werden, da sich so physiologische Prozesse beim Menschen im Allgemeinen besser verstehen lassen. In Zukunft sollen die Organoide noch mit der Zugabe von Körperzellen optimiert werden. "Unser nächster Schritt besteht darin, Zellen menschlichen Ursprungs zu nutzen, um neue Medikamente zu entwickeln und die regenerative Medizin zu verbessern", erklärt Prof. Junji Fukuda, der ebenfalls an der Uni Yokohama forscht. Damit könnte letztlich auch der erblich bedingte Haarausfall behandelt werden, der für viele Männer und Frauen belastend ist.



Wichtig sind Organoide zudem in der Hirnforschung. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat dazu gerade eine Stellungnahme zur Forschung an Hirnorganoiden veröffentlicht. Dabei geht es vor allem um ethische Aspekte und die Frage, ob eine stärkere gesetzliche Regulierung notwendig ist. Die Frage, ob weit entwickelten Hirnorganoiden ein vergleichbarer Schutz wie Embryonen zuzusprechen ist, wird darin verneint. Letztlich kommen die Autorinnen und Autoren zu dem Schluss, dass "die Forschung an und mit Hirnorganoiden in vitro auf absehbare Zeit keine regulierungsbedürftigen ethischen und rechtlichen Fragen aufwirft".