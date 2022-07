"Unsere Forschung bestätigt, was Patienten bereits seit Längerem Ärzten und politischen Entscheidungsträgern mitgeteilt haben: Dass die Long Covid-Symptome eine große Bandbreite haben und nicht nur mit anderen Faktoren wie dem jeweiligen Lebensstil oder Vorerkrankungen erklärt werden können", erklärt der Studienautor Dr. Shamil Haroon. Die nun entdeckten Langzeitfolgen könnten dabei helfen, den Medizinern die Behandlung von Long Covid zu erleichtern und eventuell neue Richtlinien für den Umgang mit diesem immer noch nicht vollständig verstandenen Phänomen aufzustellen.



Die Forschenden fanden dazu einige demographische Merkmale, die offenbar das Risiko erhöhen, an Long Covid zu leiden. Zum einen sind Frauen und junge Menschen stärker gefährdet, zum anderen auch nicht-weiße Menschen. Außerdem erleiden Personen mit einem niedrigen Einkommen, Raucher und Übergewichtige häufiger Long Covid. "Wir wussten bereits, dass bestimmte Faktoren wie das Rauchen oder Fettleibigkeit die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, diverse Krankheiten zu bekommen, inklusive Long Covid", erläutert Anuradhaa Subramanian, der ebenfalls an der Studie beteiligt war. "Dazu scheinen andere Merkmale wie das Geschlecht oder die Ethnie ebenfalls wichtig zu sein." Da Frauen auch stärker unter Autoimmunerkrankungen leiden, könnte hier ein Zusammenhang mit Long Covid bestehen – ein Forschungsfeld, das in Zukunft noch stärker in den Blick genommen werden soll.