Demnach beträgt sie durchschnittlich 42 bis 56 Kilometer. Am dünnsten ist die Kruste im Bereich der Isidis-​Tiefebene mit durchschnittlich 10 Kilometern, am dicksten in der Provinz Tharsis mit 90 Kilometern. Zum Vergleich: Die Erdkruste hat eine mittlere Dicke von 21 bis 27 Kilometer; die Dicke der Mondkruste liegt zwischen 34 und 43 Kilometern.